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Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları

Cristiano Ronaldo mu Lionel Messi mi? Fourfourtwo dergisi 21. yüzyılın en iyi futbolcularını seçti. Bu topçuların arasında Türkiye'den bir isim de var. İşte en iyi 100 futbolcu...

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 1

100. Trent Alexander-Arnold

99. Miroslav Klose

98. Rivaldo

97. Luca Toni

96. David De Gea

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 2

95. Deco

94. Javier Zanetti

93. Mesut Özil

92. Edwin van der Sar

91. Carlos Tevez

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 3

90. Arturo Vidal

89. Hernan Crespo

88. Thibaut Courtois

87. Thiago Silva

86. Juan Roman Riquelme

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 4

85. Fernando Torres

84. Henrik Larsson

83. Raphael Varane

82. Raheem Sterling

81. Ryan Giggs

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 5

80. Alexis Sanchez

79. Edinson Cavani

78. Ivan Rakitic

77. Harry Kane

76. N'Golo Kante

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 6

75. Kylian Mbappe

74. Jan Oblak

73. David Silva

72. Alessandro Nesta

71. Wesley Sneijder

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 7

70. Cesc Fabregas

69. Fabio Cannavaro

68. Mohamed Salah

67. Raul

66. Bastian Schweinsteiger

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 8

65. Cafu

64. Marcelo

63. David Beckham

62. Ruud van Nistelrooy

61. Paolo Maldini

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 9

60. Nemanja Vidic

59. David Villa

58. Eden Hazard

57. Roberto Carlos

56. Paul Scholes

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 10

55. Angel Di Maria

54. Virgil van Dijk

53. Michael Ballack

52. Radamel Falcao

51. Antoine Griezmann

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 11

50. Petr Cech

49. Pavel Nedved

48. Xabi Alonso

47. Kevin De Bruyne

46. Carlos Puyol

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 12

45. Yaya Toure

44. John Terry

43. Toni Kroos

42. Luis Figo

41. Vincent Kompany

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 13

40. Didier Drogba

39. Franck Ribery

38. Francesco Totti

37. Patrick Vieira

36. Frank Lampard

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 14

35. Gianluigi Buffon

34. Claude Makelele

33. Andrea Pirlo

32. Rio Ferdinand

31. Andriy Shevchenko

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 15

30. Sergio Busquets

29. Gareth Bale

28. Robert Lewandowski

27. Iker Casillas

26. Sergio Aguero

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 16

25. Neymar

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 17

24. Gerard Pique

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 18

23. Ashley Cole

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 19

22. Arjen Robben

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 20

21. Steven Gerrard

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 21

20. Thomas Muller

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 22

19. Sergio Ramos

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 23

18. Philipp Lahm

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 24

17. Ronaldo

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 25

16. Wayne Rooney

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 26

15. Samuel Eto'o

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 27

14. Luka Modric

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 28

13. Zlatan Ibrahimovic

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 29

12. Dani Alves

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 30

11. Karim Benzema

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 31

10. Luis Suarez

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 32

9. Kaka

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 33

8. Manuel Neuer

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 34

7. Thierry Henry

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 35

6. Zinedine Zidane

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 36

5. Ronaldinho

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 37

4. Xavi

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 38

3. Andres Iniesta

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 39

2. Cristiano Ronaldo

Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları - 40

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