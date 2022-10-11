Ronaldo mu Messi mi? İşte 21. yüzyılın en iyi futbolcuları

100. Trent Alexander-Arnold
99. Miroslav Klose
98. Rivaldo
97. Luca Toni
96. David De Gea
95. Deco
94. Javier Zanetti
93. Mesut Özil
92. Edwin van der Sar
91. Carlos Tevez
90. Arturo Vidal
89. Hernan Crespo
88. Thibaut Courtois
87. Thiago Silva
86. Juan Roman Riquelme
85. Fernando Torres
84. Henrik Larsson
83. Raphael Varane
82. Raheem Sterling
81. Ryan Giggs
80. Alexis Sanchez
79. Edinson Cavani
78. Ivan Rakitic
77. Harry Kane
76. N'Golo Kante
75. Kylian Mbappe
74. Jan Oblak
73. David Silva
72. Alessandro Nesta
71. Wesley Sneijder
70. Cesc Fabregas
69. Fabio Cannavaro
68. Mohamed Salah
67. Raul
66. Bastian Schweinsteiger
65. Cafu
64. Marcelo
63. David Beckham
62. Ruud van Nistelrooy
61. Paolo Maldini
60. Nemanja Vidic
59. David Villa
58. Eden Hazard
57. Roberto Carlos
56. Paul Scholes
55. Angel Di Maria
54. Virgil van Dijk
53. Michael Ballack
52. Radamel Falcao
51. Antoine Griezmann
50. Petr Cech
49. Pavel Nedved
48. Xabi Alonso
47. Kevin De Bruyne
46. Carlos Puyol
45. Yaya Toure
44. John Terry
43. Toni Kroos
42. Luis Figo
41. Vincent Kompany
40. Didier Drogba
39. Franck Ribery
38. Francesco Totti
37. Patrick Vieira
36. Frank Lampard
35. Gianluigi Buffon
34. Claude Makelele
33. Andrea Pirlo
32. Rio Ferdinand
31. Andriy Shevchenko
30. Sergio Busquets
29. Gareth Bale
28. Robert Lewandowski
27. Iker Casillas
26. Sergio Aguero