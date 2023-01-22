Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.
Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.
Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.