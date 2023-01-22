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Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al Nassr formasıyla ilk maçını çıktı. Al Nassr'ın 1-0 kazandığı maçta tek gol eski Beşiktaşlı Talisca'dan geldi.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 1

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 2

Ronaldo, yeni kulübü Al-Nassr'da ilk lig maçına Al-İttifak karşısında çıktı.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 3

Ev sahibi ekip Al-Nassr, maçı bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 4

37 yaşındaki Ronaldo, 11'de başlamasına ve maçın tamamında yer almasına rağmen skora katkı veremedi.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 5

Al-Nassr, ligde 14 hafta sonunda 33 puanla lider durumda bulunuyor.

Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 6
Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 7
Ronaldo'nun Al Nassr'la ilk maçında tek gol Talisca'dan - 8

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