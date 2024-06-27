Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam"ı paylaştı: Babasıyla benzerliği gündem oldu
Sosyal medya fenomeni "Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye-Portekiz maçını tribünden izledi. Cristiano Ronaldo ile aynı karede çekildiği fotoğraf viral oldu. Ronaldo’nun annesi fotoğrafı paylaşarak Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.
BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU
"Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz mücadelsini tribünden takip etti.