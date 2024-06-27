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Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam"ı paylaştı: Babasıyla benzerliği gündem oldu

Sosyal medya fenomeni "Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye-Portekiz maçını tribünden izledi. Cristiano Ronaldo ile aynı karede çekildiği fotoğraf viral oldu. Ronaldo’nun annesi fotoğrafı paylaşarak Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.

Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam"ı paylaştı: Babasıyla benzerliği gündem oldu - 1

BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

"Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz mücadelsini tribünden takip etti.

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Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam"ı paylaştı: Babasıyla benzerliği gündem oldu - 2

Cristiano Ronaldo ile aynı karede bir fotoğrafı yayınlanan Karaca, Portekizli dünya yıldızının 2005'te yaşamını yitiren babasına benzetildi.

Ronaldo'nun annesi "Röportaj Adam"ı paylaştı: Babasıyla benzerliği gündem oldu - 3

ANNESİ PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak "Çok benzer.” ifadelerini kullandı.

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