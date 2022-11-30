NTV.COM.TR’ye geri dön

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası

İspanyol spor gazetesi Marca, Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü'nün Cristiano Ronaldo'ya 2,5 sezon için 500 milyon euro teklif ettiğini iddia etti. Gazete tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası - 1

İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun profesyonel kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ileri sürülüyor.

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası - 2

İspanyol gazetesi, El Nassr Kulübünün yıllık 200 milyon eurodan 2,5 sezonluk sözleşme teklif ettiği Ronaldo ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası - 3

Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon euronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü.

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası - 4

Fransız teknik direktör Rudi Garcia'nın teknik direktörü olduğu El Nassr'ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.

Ronaldo'ya 500 milyon euroluk teklif iddiası - 5

Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını yazan İspanyol gazetesi, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER