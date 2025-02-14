Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile AFAS Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekp 4-1 kazandı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından AZ Alkmaar-Galatasaray yorumu...
"İSTANBUL’U GEZMEYE GELECEKLER"
"İlk yarıda rakibi karşısında ciddi sorunlar yaşayan Okan Buruk’un takımı, ikinci devreye de kötü başladı. 51’de Kaan ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Alkmaar ise baskısını daha da artırdı. 58’de Clasie farkı ikiye çıkarttı: 3-1. Alkmaar bu golden sonra da çok etkiliydi. 66. dakikada Wolfe skoru 4-1’e getirdi. Gerek taktiksel, gerekse fiziksel performans olarak rakibine direnemeyen Galatasaray, ağır bir yenilgi aldı. Sahanın hiç bir bölgesinde varlık gösteremeyen temsilcimiz, 4-1’lik yenilginin ardından, ikinci maç için Alkmaar’a güzel bir İstanbul gezisi ikram etti."
(Metin Karabaş-FANATİK)