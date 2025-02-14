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Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile AFAS Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekp 4-1 kazandı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından AZ Alkmaar-Galatasaray yorumu...

Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi) - 1

"İSTANBUL’U GEZMEYE GELECEKLER"

"İlk yarıda rakibi karşısında ciddi sorunlar yaşayan Okan Buruk’un takımı, ikinci devreye de kötü başladı. 51’de Kaan ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Alkmaar ise baskısını daha da artırdı. 58’de Clasie farkı ikiye çıkarttı: 3-1. Alkmaar bu golden sonra da çok etkiliydi. 66. dakikada Wolfe skoru 4-1’e getirdi. Gerek taktiksel, gerekse fiziksel performans olarak rakibine direnemeyen Galatasaray, ağır bir yenilgi aldı. Sahanın hiç bir bölgesinde varlık gösteremeyen temsilcimiz, 4-1’lik yenilginin ardından, ikinci maç için Alkmaar’a güzel bir İstanbul gezisi ikram etti."

(Metin Karabaş-FANATİK)

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Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi) - 2

"GALATASARAY AĞIR YARALI"

"Böyle bir mağlubiyeti hiç kimse beklemiyordu, hesapta da yoktu. Sanchez, Torreira ve Osimhen’in yoklukları takımın bütün düzenini bozmuş. Sanchez defansın, Torreira orta sahanın, Osimhen de forvetin kralıydı. AZ Alkmaar atletik, disiplinli, iyi mücadele eden bir takım. Zaten fizik gücüyle Galatasaray’ı yendi. Hem de öyle çok da zorlanmadı. Tabii ki skora üzülüyoruz ama fark iki misli de olabilirdi. Böyle tempolu bir takıma karşı üçlü defans oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Sanchez-Abdülkerim-Cuesta oynasa yine itiraz etmem ama sol stoperde Berkan oynuyor. Çocuğun kapasitesi, yeteneği defans oynamaya müsait değil. Okan hocanın mecburiyetten oynattığını da biliyoruz ama ne olursa olsun büyük riskti. Bir kez daha gördük ki Osimhen bu takımın en büyük silahı. Osimhensiz Cim Bom’un gol atması çok zor. Rakip defansını dağıtan başka futbolcusu yok. Sonuçta evet yara büyük. Rövanş tehlikeye girdi. Çünkü AZ Alkmaar kolay kolay pes edecek, İstanbul’da gol atmadan dört gol yiyecek bir takım değil. Yine de inşallah Galatasaray bir sürpriz yapar da turu geçer."

(Osman Şenher-MİLLİYET)

Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi) - 3

"MOURİNHO KAZANDI, OKAN BURUK KAYBETTİ"

"Mourinho gibi Okan Buruk da 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti dün. Ancak sarı-kırmızılılarda diziliş de personel de çok sık değiştiğinden bir oyun ezberi oturduğunu söylemek güç. Şaşkın sol stoper Berkan daha birinci dakikadan itibaren SOS vermeye başladı. Genç Poku onu her pozisyonda geçti, Parrott da Cuesta’ya üstünlük kurup maçı 2-1’e getirince 40’ta formasyon değiştirdi Okan Hoca. Ve klasik 4-2-3-1’e döndü. 40’la 45 arası Cuesta sağ bekti. 46’da bu kez Cuesta stopere geçti, Kaan sağ beke. Sadece 50 dakika içinde Kaan önce ön libero, sonra stoper, sonra sağ bek görevi yaptı. En sonunda da atıldı! Berkan maça sol stoper başladı, ön libero devam etti, 70’te sol bekken oyundan çıktı. Elbette biliyorum Galatasaray’ın çok fazla eksiği olduğunu. Ve evet bir kırmızı kart da var tabloda. Ancak bir teknik adamın maç içinde ayarlarla bu kadar fazla oynaması, oyuncuların yerini birer piyonmuşçasına bu kadar sık değiştirmesi doğal değil. 2023’te bu gencecik Alkmaar takımı, UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olmuştu. O oyuncu grubu ve o hoca şimdi A takımla yeni bir tarih yazıyorlar. Bu şahane proje için tebrikler AZ kulübüne."

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi) - 4

"TAMAMEN AKIL TUTULMASIYDI"

"Eksik kadronun daha dengeli oynaması ve rakibe fazla pozisyon vermemesi için "Kompakt futbol" anlayışını Okan Buruk'un düşünmemesi tamamen akıl tutulmasıydı. Mourinho'nun beğenilmemesine rağmen savunma güvenliğinden vazgeçmemesi doğru bir hamledir. Bu arada bazı oyuncular da Okan Buruk'a yardımcı olmadığı gibi resmen köstek oldular. Frikik golü öncesi Kaan Ayhan rakibine arkadan faul yapıyor. Gerek var mı? Yok ama Kaan "Tank" gibi olunca faul yapmayı tercih etti. Gördüğü ikinci sarı kartla birlikte oyundan atılması "İhanet" gibiydi. Okan Buruk'un geçen yıl Sparta Prag maçında oyundan atıldığını bildiği halde Kaan'ı orta alandan alıp sağ beke koyması kırmızı karta davetiyeydi. Yenen penaltı golünde Barış Alper çevre kontrolü yapmaması amatörce bir hataydı. Penaltı sonrası maalesef Barış kafa olarak oyundan düştü."

(Levent Tüzemen-SABAH)

Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi) - 5

"YİNE HEZİMET"

"Bundan sonra Galatasaray için Avrupa defteri hezimetle kapanmıştır, tıpkı geçen sezon Prag’da olduğu gibi. Kimse kendini İstanbul’daki maç için tur beklentisine sokmasın, gerçekçi olmak lazım. Sözün özü, özellikle Avrupa hedefi için gömleğin düğmesi baştan yanlış iliklendi ve bugünlere gelindi. Buna benzer bir hayal kırıklığını geçen sezon yaşamışken, aynısını tekrar yaşamak ve taraftara yaşatmak, Galatasaray adına kocaman bir eksi. Açıkçası, transferde yapılan zamanlama hatasının bedeli ağır oldu."

(Tunç Kayacı-FANATİK)

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