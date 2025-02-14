Rövanş için çarpıcı yorum: "İstanbul'u gezmeye gelecekler" (Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi)

"GALATASARAY AĞIR YARALI"

"Böyle bir mağlubiyeti hiç kimse beklemiyordu, hesapta da yoktu. Sanchez, Torreira ve Osimhen’in yoklukları takımın bütün düzenini bozmuş. Sanchez defansın, Torreira orta sahanın, Osimhen de forvetin kralıydı. AZ Alkmaar atletik, disiplinli, iyi mücadele eden bir takım. Zaten fizik gücüyle Galatasaray’ı yendi. Hem de öyle çok da zorlanmadı. Tabii ki skora üzülüyoruz ama fark iki misli de olabilirdi. Böyle tempolu bir takıma karşı üçlü defans oynamak ne kadar doğru bilemiyorum. Sanchez-Abdülkerim-Cuesta oynasa yine itiraz etmem ama sol stoperde Berkan oynuyor. Çocuğun kapasitesi, yeteneği defans oynamaya müsait değil. Okan hocanın mecburiyetten oynattığını da biliyoruz ama ne olursa olsun büyük riskti. Bir kez daha gördük ki Osimhen bu takımın en büyük silahı. Osimhensiz Cim Bom’un gol atması çok zor. Rakip defansını dağıtan başka futbolcusu yok. Sonuçta evet yara büyük. Rövanş tehlikeye girdi. Çünkü AZ Alkmaar kolay kolay pes edecek, İstanbul’da gol atmadan dört gol yiyecek bir takım değil. Yine de inşallah Galatasaray bir sürpriz yapar da turu geçer."



(Osman Şenher-MİLLİYET)