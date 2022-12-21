Rus atlet Antyukh'un Londra 2012'deki altın madalyası elinden alındı

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2021'de 4 yıl men cezası alan ve 30 Haziran 2013 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki dereceleri silinen Antyukh hakkındaki yaptırımlar genişletildi.