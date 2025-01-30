Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağına Black Hawk model askeri helikopter çarptı.



Çarpma sonucu American Airlines'a ait 64 kişinin olduğu yolcu uçağı düştü. Uçakta dünya şampiyonu iki sporcunun da olduğu ortaya çıktı.