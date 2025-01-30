Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı
ABD'nin başkenti Washington'da helikopterin çarpması sonucu düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov da vardı.
ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağına Black Hawk model askeri helikopter çarptı.
Çarpma sonucu American Airlines'a ait 64 kişinin olduğu yolcu uçağı düştü. Uçakta dünya şampiyonu iki sporcunun da olduğu ortaya çıktı.
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