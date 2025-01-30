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Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı

ABD'nin başkenti Washington'da helikopterin çarpması sonucu düşen yolcu uçağında dünya şampiyonu buz pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov da vardı.

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 1

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağına Black Hawk model askeri helikopter çarptı.

Çarpma sonucu American Airlines'a ait 64 kişinin olduğu yolcu uçağı düştü. Uçakta dünya şampiyonu iki sporcunun da olduğu ortaya çıktı.

HELİKOPTER İLE YOLCU UÇAĞI ÇARPIŞTI
(TIKLA İZLA)

SPOR&SKOR HABERLERİ

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 2

Uçaktaki yolcular arasında dünya şampiyonu rus pateni sporcuları Evgenia Shishkova ve Vadim Naumov da bulunduğu öğrenildi.

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 3

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre; sporcuların akıbeti henüz bilinmiyor.

55 yaşındaki Naumov ve Shishkova çifti 1994 yılında artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 4

Çiftin 23 yaşındaki çocukları Maxim de anne ve babası gibi kariyerine buz pateni sporcusu olarak devam ediyor.

ABD genç ulusal şampiyonluğu bulunan Maxim'in dünya şampiyonasında ise derecesi bulunuyor. 

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 5

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Çarpışmanın ardından iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

CBS Televizyonu, nehirden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Kazanın ardından Ronald Reagan Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar durduruldu.

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 6

UÇAK KAZASINDAN KARELER

Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 7
Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 8
Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 9
Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 10
Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 11
Rus sporcular Shishkova ve Naumov da düşen uçaktaydı - 12
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