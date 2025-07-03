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Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor

Erzurum’da sınıf öğretmenliği yapan ve Rusya’da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 42 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, 'Yılın Sporcusu' seçildi.

Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 1

Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Bu sporda yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Yörenç, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 

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Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 2

12 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe öğretmen, kurduğu atlı okçuluk kulübünde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.

Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 3

Rusya'nın Yaroslavl kentinde 2024 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Kupası Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe öğretmen, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. 

Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 4

Atlı okçulukta ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Yörenç, son olarak ulusal bir televizyon kanalının bu yıl 9’uncusunu düzenlediği ‘Spor ve Spor’ programı tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi.

Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 5

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende ödülünü alan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, “Biz Türk milleti olarak, gökyüzünde İHA uçurup yeryüzünde at koşturan, okunu atan, geleneğini geleceğe taşıyarak ilerleyen bir milletiz. Rabb’im her alanda, her daim bizi muvaffak eylesin" diye konuştu.

Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor - 6
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