Rusya'da dünya şampiyonu olan Ayşe öğretmen, ödüllere doymuyor

Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Bu sporda yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Yörenç, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı.