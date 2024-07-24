Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, ilk maçı deplasmanda kazanarak saha avantajını eline geçirmek istiyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, yarın Ruzomberok karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?