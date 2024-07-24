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Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya ekibi olan Ruzomberok ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Ruzomberok karşısında galibiyet arayacak. Peki, Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, ilk maçı deplasmanda kazanarak saha avantajını eline geçirmek istiyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, yarın Ruzomberok karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

RUZOMBEROK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak.

MFK Futbol Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Timo Gerach olacak.

Ruzomberok-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

TRABZONSPOR'UN UEFA KADROSU

Bordo-mavili takımın kadrosunda futbolcular, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan ve Umut Bozok yer alıyor.

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