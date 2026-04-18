Sadettin Saran, Ederson'un tüm takıma attığı mesajı açıkladı

Eleştirileri normal bulduğunu kaydeden Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu söylerken önce kendimizden başlamamız gerektiğini biliyorum. Göreve geleli 206 gün oldu. Camianın eleştirileri olur, 'Burada hata yaptın.' dersiniz dinlerim, dikkate alırım. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir karar yok. Yok ben cebimden vereyim de radyo parasını vereyim... Bizim başımız dik. Bu kulüpte yapılan her işin, başlatılan her projenin kaydı ver. Hepsi ortadadır. O gün 'Kafanızda soru işareti varsa gelin birlikte bakalım.' dedim, kimse gelmedi. Biz bu kulübün tüm tablolarını şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bu camiada herkese kapımız açık, bir merak varsa gelin birlikte konuşalım. Ama bunu yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla tartışmanın manası yok. Biz burada aynı çatı altında birbirimize bakarak konuşacak bir camiayız. Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Eğer bunu gerçekleştiremezsek diye söz verdik. Yapışmak için değil, yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Fenerbahçe için çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte konuşacağız."