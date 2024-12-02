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Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İtalyan oyuncu Edoardo Bove için açıklama geldi. Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak açıklamada, "Merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler - 1

Fiorentina-Inter maçında fenalaşan genç futbolcu Bove, hastaneye kaldırıldı. 

Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.

Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.

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Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler - 2

Bilincinin kapandığı ifade edilen Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.

Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.

Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler - 3

ORTAK AÇIKLAMA

Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler - 4

Bove'ye spor dünyası başta olmak üzere pek çok kesimden destek mesajları geldi.

İtalya Serie A Yönetimi, X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız." mesajını paylaşırken Inter kulübü de  "Haydi Bove." paylaşımını yaptı.

Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler - 5

ABD’de bulunan Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydi Edoardo, seninleyiz. Sen harika bir karaktere sahip güçlü bir çocuksun." paylaşımında bulundu.

Commisso'nun Bove'nin ailesiyle sürekli temasta olduğu da belirtildi.

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