Sahada bilinci kapanan 22 yaşındaki genç futbolcu için açıklama: Yoğun bakımda kritik saatler
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İtalyan oyuncu Edoardo Bove için açıklama geldi. Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak açıklamada, "Merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." denildi.
Fiorentina-Inter maçında fenalaşan genç futbolcu Bove, hastaneye kaldırıldı.
Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.
Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.