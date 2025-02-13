Sahadan çekilen takıma ağır cezalar geliyor
Son yıllarda sahadan çekilme olaylarının yaşanmasının ardından TFF harekete geçti. TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.
Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda konuyu ele alarak yeni adımlar atmayı kararlaştırdı.
TFF'nin toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.