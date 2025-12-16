"Sahaya çıktığına şükretsin" Fenerbahçe'nin zaferi sonrası büyük övgünün yanında tek bir isme sert uyarı!
16.12.2025 11:16
NTV - Haber Merkezi
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde mercek altına aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 4-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada Marco Asensio, 28 (P) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 36'ya yükselten Fenerbahçe, ikinci sıraya yükseldi. Kazanamama serisi 6 maça çıkan Konyaspor ise 16 puanla 12. basamakta yer aldı.
Spor yazarları, Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yorumlar:
"OLGUNLAŞMA YOLUNDA BİR EŞİK"
Cem Dizdar/Fanatik: Ev sahibi Fenerbahçe... Konya kalecisi Bahadır Han Güngördü’nün net 4 kurtarış yaptığı devrede 3 golün yanı sıra nefes aldırmayan bir ön alan baskısıyla oynadı. Altı pas içine topla indiler, sol kanattan Kerem ve Brown ile sonuçsuz kalsa da bindirdiler, şutlar denediler. Karşı karşıyayı kaçırıp penaltıdan ilk golü bulan Talisca önünde tek bir savunmacının olmadığı pozisyonda en iyi bildiği işi yapıp devreyi 3-0’la kapatmayı sağladı. Bu temponun ikinci yarıda da sürmesini, hatta yükselmesini beklemek fazla iyimserlik olurdu. Tempo düşünce Konya önce savunmaya daha güvenle yerleşti ardından ilk devre yapamadığı hücumları örgütledi, şutlar denedi, birkaç gol şansı da yakaladı. Maç bu dengede sürüp giderken yoluna rölantide devam eden Fenerbahçe, savunmadan uzun pasla ulaştığı Asensio’nun başlatıp kaleci savunmadan seken hücumu yine Asensio ile tamamladı. Böylece ligdeki iki beraberliğin ardından Norveç’te Brann’a karşı aldığı skoru yinelemiş oldu. Böylece Fenerbahçe zaman zaman oyun açısından türbülansa girse de Tedesco sonrası olgunlaşma yolunda bir eşik daha atlamış göründü. Elbette bu maçta olanları Konya’nın durumunu ihmal ederek abartmamak da gerekir..."
"EKONOMİK MODA GEÇMEK ANLAM TAŞIR"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Tedesco maç öncesinde "Alev alev yanıyorlar" dedi oyuncuları için. Uzun zaman sonra takımına bu kadar güvenip, iddiasını ortaya koyan bir teknik adam ifadesi. İlk yarıdaki coşku da onu yanıltmadı. Konyaspor baskısını kırıp, çok oyuncu ile etkili şekilde gelmeye başladılar. Pozisyonlar kaçtı, fırsatlar harcandı, Talisca ustalığına, futbol şansını da ekleyip, skoru üçe getirdiler. İkinci yarıda vitesi küçültüp, maçı tutmaya konsantre oldular. Değişiklikler de bunu destekledi. Başakşehir karşısında öne geçip, maçı tutamamış, "Bunu başarmamız gerekirdi" eleştirisini de yapmışlardı. Şimdi, perşembenin yorgunluğu üstüne tabelayı savunmayı seçtiler. Konya kısa üçgenlerle, özellikle merkezdeki kalabalığı sık sık deldi. Ederson sorumluluk aldı bu anlar da da. Bu maçların tekrarı olacağından kimsenin şüphesi de olmasın. Üç günde bir maç serisi içindeyseniz, ilk yarıda farkı bulduysanız, "ekonomik moda" geçmek anlam taşır. Keşke aynı tempoya veya baskıya devam edebilseler. Buna oyuncunun vücut dili karar verir. Duran yerine Talisca çıksa, belki de bulunan boş alanlarda daha etkili hücumlar da izleyebilirdik. Yine de 87'de gelen Asensio golü, Kadıköy müdavimlerini evlerine daha keyifli götürdü."
"TEDESCO'YA İKİ TAVSİYEM VAR"
Ömer Üründül/Sabah: "Niye iki çok farklı devre sergilendi? Çünkü Asensio ile Talisca birlikte uzun süre oynadıklarında yüksek tempolu ve etkili bir oyun oynamak mümkün değil. Bu dün gece de görüldü. Mert Müldür uzun zaman sonra forma buldu, yine görevini başarıyla yaptı. Çünkü istikrarlı bir oyuncudur. Tedesco niye Oğuz'a az şans veriyor anlamadım, onu mutlaka kazanması lazım. Fred'de gelişim açıkça gözüküyor, bu iyi haber. Duran'ın ise ne yaptığını ben anlayamıyorum. Bilhassa arkadaşlarıyla hiçbir bağlantısı yok. Üstelik yine bir sakatlık geçirdi. Benim Tedesco'ya bir tavsiyem var. İki santrfordan istediği verimi alamıyor. Bana göre Talisca'nın yapısı santrfora hiç uygun değil. Bir de Montella modelini denese. Milli Takım'da Kerem santrforu başarılı oynuyor, çok da iyi hücum pres yapıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'la da Milli formada iyi bağlantı kurabiliyor."
"TARAFTARLAR ONU İZLERKEN KEYİFLENİYOR"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Maçın ilk devresi tek kelimeyle mükemmeldi. Oyunun temposu, Fenerbahçeli oyuncuların baskısı, hücumdaki zenginlik ve buna karşı Konyaspor'a bir tek gol pozisyonu dahi vermeden 45 dakikayı tamamladılar. Talisca, Brann maçının ardından dün akşam da attığı iki golle ön plana çıktı. Sezon başına göre çok daha güçlü ve istekli bir Talisca izliyoruz. Dün sağ kanatta oynayan Asensio, tartışmasız takımın en yetenekli oyuncusu. Dün akşam da yine harika işler yaptı. Fenerbahçe taraftarı onu izlerken büyük keyif alıyor. Fred'in yükselişi de devam ediyor. Dün akşam işin savunma tarafında harika oynadı. Hem de hücumda savunma arkasına sürpriz koşular yaparak, savunmanın dengesini bozdu. Çok fazla süre almayan Mert Müldür'ün de Brann maçının ardından çok iyi bir maç oynadığını söyleyebilirim. Kendini hazır tutması ve fırsat geldiği anda değerlendirmesi tam bir profesyonellik örneği. Fenerbahçe'de Galatasaray ve Başakşehir maçlarında alınan sonuçlarla bozulan moraller Brann ve Konyaspor maçlarıyla geri geldi. Bu iki maçın kazanılması önemli. Ama daha önemlisi oyun iki maçta beklenen seviyede ve düzeydeydi... Fenerbahçe'deki görüntü, bu oyunun ilerleyen haftalarda da süreceğini gösteriyor."
"SAHAYA ÇIKTIĞINA ŞÜKRETMELİ"
Serkan Akcan/Fanatik: "Asensio muhteşem bir futbolcu, teknik, yüksek bir futbol zekasına sahip. Her pozisyonda en doğru opsiyonu buluyor, şut ile pas arasındaki tercihleri kusursuza yakın yapıyor. Dün ilk yarıda Fenerbahçe’yi bu kadar üst seviyeye çıkaranların başında geliyordu İspanyol yıldız. Elbette bu senaryoya bir tane esas kahraman gerekiyor. Başakşehir maçına kadar bir türlü istikrar sağlayamayan Talisca için Brann maçındaki hat-trick büyük bir zihin devrimi yaratmış olabilir. Konya karşısında harika bir ilk yarı çıkardı Brezilyalı forvet ve attığı iki gol kadar hatasız performansıyla sahanın yıldızlarından biri oldu. Tedesco’nun, En Nesyri ve Nene’nin yokluğunda en azından başlangıç planında bir zaaf yaşadığı söylenemez. Ama ikinci yarıda forvet rotasyonundaki zayıflık gerçeğiyle yüzleşti Tedesco. Buna sebep olan bu iki oyuncunun gidişi kadar Szymanski’nin futbolu unutmasıydı elbette. Fenerbahçe’ye geldiği günden beri her hocanın prensi olmayı başaran Polonyalı orta saha için son bir ay felaket kötü geçiyor. Bu haliyle Fenerbahçe’de sahaya sürülüyor olmasına bile şükretmeli."