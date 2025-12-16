"Sahaya çıktığına şükretsin" Fenerbahçe'nin zaferi sonrası büyük övgünün yanında tek bir isme sert uyarı!

Ömer Üründül/Sabah: "Niye iki çok farklı devre sergilendi? Çünkü Asensio ile Talisca birlikte uzun süre oynadıklarında yüksek tempolu ve etkili bir oyun oynamak mümkün değil. Bu dün gece de görüldü. Mert Müldür uzun zaman sonra forma buldu, yine görevini başarıyla yaptı. Çünkü istikrarlı bir oyuncudur. Tedesco niye Oğuz'a az şans veriyor anlamadım, onu mutlaka kazanması lazım. Fred'de gelişim açıkça gözüküyor, bu iyi haber. Duran'ın ise ne yaptığını ben anlayamıyorum. Bilhassa arkadaşlarıyla hiçbir bağlantısı yok. Üstelik yine bir sakatlık geçirdi. Benim Tedesco'ya bir tavsiyem var. İki santrfordan istediği verimi alamıyor. Bana göre Talisca'nın yapısı santrfora hiç uygun değil. Bir de Montella modelini denese. Milli Takım'da Kerem santrforu başarılı oynuyor, çok da iyi hücum pres yapıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'la da Milli formada iyi bağlantı kurabiliyor."