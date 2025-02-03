Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Manna, "Büyük bir oyuncuyu (Kvaratskhelia) kaybettik, bunun farkındayız. Ocak ayı zor bir dönem, elimizden geleni yaptık. Saint-Maximin bizim oyuncumuz değil, ne olacağını göreceğiz."