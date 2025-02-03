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Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı

Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin için Al-Ahli ile 4 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İtalyan kaynaklara göre, sarı-lacivertlilerin bu ayrılık için tazminat talebinde bulunduğu ancak Napoli'nin bu ödemeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Öte yandan Fransız futbolcunun Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı.

Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı - 1

Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin, Napoli'nin radarına girdi.

Kvicha Kvaratskhelia'yı PSG'ye gönderen İtalyan temsilcisi, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

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Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı - 2

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Napoli'nin 4 milyon euro karşılığında Al-Ahli ile el sıkıştığı ve Saint-Maximin'in Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarına veda ettiği yazıldı. 

Haberde transferin bugün neticelenmesinin beklendiği kaydedildi.

Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı - 3

FENERBAHÇE TAZMİNAT İSTİYOR, NAPOLİ YANAŞMIYOR

Ancak Fenerbahçe'nin 6 aylık maaşını ödediği Saint-Maximin için tazminat istediği kaydedildi.

Öte yandan Napoli'nin de böyle bir ödeme yapmaya yanaşmadığı kaydedildi. 

Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı - 4

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Manna, "Büyük bir oyuncuyu (Kvaratskhelia) kaybettik, bunun farkındayız. Ocak ayı zor bir dönem, elimizden geleni yaptık. Saint-Maximin bizim oyuncumuz değil, ne olacağını göreceğiz."

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