Saint-Maximin transferinde karar günü: Napoli, Al-Ahli ile el sıkıştı
Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin için Al-Ahli ile 4 milyon euro karşılığında el sıkıştı. İtalyan kaynaklara göre, sarı-lacivertlilerin bu ayrılık için tazminat talebinde bulunduğu ancak Napoli'nin bu ödemeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Öte yandan Fransız futbolcunun Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı.
Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin, Napoli'nin radarına girdi.
Kvicha Kvaratskhelia'yı PSG'ye gönderen İtalyan temsilcisi, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.