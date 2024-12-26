Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için İspanyol medyasında çarpıcı bir transfer haberi yer aldı.



İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye sıcak bakıyor.





