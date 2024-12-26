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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İspanya'ya transfer olabilir. İspanyol basını Real Betis'in Icardi'yi radarına aldığını yazdı. Icardi'nin de yeni sezonda La Liga'ya sıcak baktığı aktarıldı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir - 1

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için İspanyol medyasında çarpıcı bir transfer haberi yer aldı.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye sıcak bakıyor.


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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir - 2

Arjantinli yıldızın çevresinden edilen bilgiye göre, Icardi'nin kendisine gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.


Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir - 3

Icardi'ye Real Betis'in talip olduğu belirtildi. La Liga ekibinin Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu vurgulandı.


Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir - 4

Galatasaray İcardi’ye alternatif olarak Paris Saint Germain’in 95 milyon euro’luk forveti için devreye girdiği iddia edilmişti.

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