Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yeni durağı İspanya olabilir
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İspanya'ya transfer olabilir. İspanyol basını Real Betis'in Icardi'yi radarına aldığını yazdı. Icardi'nin de yeni sezonda La Liga'ya sıcak baktığı aktarıldı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için İspanyol medyasında çarpıcı bir transfer haberi yer aldı.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Icardi gelecek sezon farklı bir takımın formasına giymeye sıcak bakıyor.