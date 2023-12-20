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Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayın ardından yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler, "Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 1

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'e konuşan Meler'e maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananları, "Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Normal, çok da güzel bir maç oldu. Kora kor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı. Ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90+6’da bir gol oldu. Sadece 1-0’ken 1-1 bitti. Sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu. Çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi." diyerek anlattı.

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Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 2

"PROVOKE EDEN BELÖZOĞLU'YDU"

Meler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi."


Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 3

"BENİMLE İLGİLİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜ SÜRÜYOR"

"Belözoğlu provoke etti. Bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an."


Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 4

"ÖZÜR DİLEMEDİ"

"Belözoğlu, benim için 'Sakatlandığımda gülüyordu’ demişti... Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 5

"BELÖZOĞLU ÜZGÜN AMA NEYE ÜZGÜN?"

Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?"


Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 6

NELER YAŞANDI?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.


Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 7

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu. Meler'e saldırı sonrası, istifa eden ve özür dileyen Koca tutuklandı.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama - 8

Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

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