Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den Emre Belözoğlu'na suçlama
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayın ardından yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler, "Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler olay sonrası açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'e konuşan Meler'e maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananları, "Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Normal, çok da güzel bir maç oldu. Kora kor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı. Ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90+6’da bir gol oldu. Sadece 1-0’ken 1-1 bitti. Sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu. Çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi." diyerek anlattı.
Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca'ya destek: Yaşanmaması gereken bir olaydı ama tek suçlusu yok - VİDEO