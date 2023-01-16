Salih Uçan'ın sözleşmesi uzatıldı (16 Ocak 2023 transfer haberleri)

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını ifade etti.
Ömer Uzun, 29 yaşındaki oyuncun sözleşmesi hakkında şunları söyledi:
"Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim."
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.
İngiltere ekibi, kontratta belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde Shakhtar Donetsk'e 30 milyon euro fazladan ödeme de yapacak.
Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudryk, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı. Ukrayna Milli Takımı'nda 8 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası kaydetti.
Chelsea, Mykhailo Mudryk'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mudryk'in bonservis bedeli konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le anlaşma sağlandığı ve 22 yaşındaki oyuncuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ara transfer sezonunda Atletico Madrid'den Joao Felix, Molde'den David Datro Fofana, Monaco'dan Benoit Badiashile ve Vasco da Gama'dan Andrey Santos'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Chelsea, Mykhailo Mudryk için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için geri sayıma geçti.
Al Nassr ile sözleşmesini birkaç gün içinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar.
Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor.
Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi.
Beşiktaş'a gelmek isteyen Aboubakar'ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş'a imzayı atacak.
Atletico Madrid'in hedefinde Milli oyuncu Enes Ünal var.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia ediyor.
Ukrayna basını Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız Artem Dovbyk ile ilgilendiğini yazdı.
Bonservisinin yüzde 50'sine sahip Midtjylland ile ilk temas kuruldu. Amaç diğer yarısına sahip Dnipro'nun inadını kırıp, Dovbyk'i kapmak.
25 yaşındaki gol makinesinin Dnipro ile kontratı 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.
(FOTOMAÇ)
Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu.
30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi. Bu sezon sadece 5 maçta forma şansı buldu.
Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor.
(FOTOMAÇ)