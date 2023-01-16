Salih Uçan'ın sözleşmesi uzatıldı (16 Ocak 2023 transfer haberleri)

SALİH'İN OPSİYONU KULLANILDI

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını ifade etti.

Ömer Uzun, 29 yaşındaki oyuncun sözleşmesi hakkında şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim."