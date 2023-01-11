Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Samet Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.
Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Samet Akaydin ise, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.
Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan Shaocong Wu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen 2000 doğumlu stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yayınlanan görüntülerde genç futbolcunun "Merhaba Başakşehir, ben Shaocong Wu, buradayım" mesajına yer verildi.
Wu, Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu olacak.
22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.