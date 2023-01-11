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Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Süper Lig'de 12 Ocak'ta resmi olarak başlayacak transfer dönemi öncesi imzalar atılmaya başladı. Fenerbahçe, son olarak Adana Demirsporlu Samet Akaydin'i duyurdu. Ara transfer dönemi 8 Şubat'a kadar sürecek. İşte ayrıntılar ve Süper Lig takımlarının 2023 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular...

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 1

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 2

SELAHATTİN BAKİ: JESUS'UN SÜPER LİG'DEN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Samet Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 3

"FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞMAYA, ÇUBUKLUNUN HAKKINI VERMEYE GELDİM"

Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Samet Akaydin ise, "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 4

Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan Shaocong Wu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 5

Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen 2000 doğumlu stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 6

Yayınlanan görüntülerde genç futbolcunun "Merhaba Başakşehir, ben Shaocong Wu, buradayım" mesajına yer verildi. 

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 7

Wu, Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu olacak.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 8

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 9

SAMSUNSPOR MOUSSA GUEL'İ TRANSFER ETTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel’i kadrosuna kattı.

Samet Akaydin Fenerbahçe'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi) - 10

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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