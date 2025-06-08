Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali)
UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesinde Portekiz ve İspanya kozlarını paylaşıyor. Bu sezon Suudi Arabistan’da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde Uluslar Ligi Kupası’nı istiyor. İspanya’da ise gözler Pedri, Yamal, Williams gibi yıldız oyuncularda olacak. İspanya, bu yıl 4’üncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü kez finalde mücadele edecek. Portekiz ise ikinci finalinde kupaya uzanmak istiyor. Peki Portekiz - İspanya Uluslar Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
Uluslar Ligi’nde performansıyla göz dolduran iki takım finalde karşı karşıya geliyor. İspanya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre gibi rakiplerin yer aldığı A Ligi 4. Grubu lider tamamlarken Hollanda, Fransa gibi favorileri mağlup ederek finale uzandı. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka, yarı finalde Almanya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Portekiz, 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi şampiyonu olurken 2022-23 sezonunda ise İspanya kupayı kazanma başarısı göstermişti. Portekiz - İspanya finaline Almanya’nın Münih kenti ev sahipliği yapacak. Peki Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…