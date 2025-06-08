Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali)

Uluslar Ligi’nde performansıyla göz dolduran iki takım finalde karşı karşıya geliyor. İspanya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre gibi rakiplerin yer aldığı A Ligi 4. Grubu lider tamamlarken Hollanda, Fransa gibi favorileri mağlup ederek finale uzandı. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka, yarı finalde Almanya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Portekiz, 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi şampiyonu olurken 2022-23 sezonunda ise İspanya kupayı kazanma başarısı göstermişti. Portekiz - İspanya finaline Almanya’nın Münih kenti ev sahipliği yapacak. Peki Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…