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Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali)

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesinde Portekiz ve İspanya kozlarını paylaşıyor. Bu sezon Suudi Arabistan’da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde Uluslar Ligi Kupası’nı istiyor. İspanya’da ise gözler Pedri, Yamal, Williams gibi yıldız oyuncularda olacak. İspanya, bu yıl 4’üncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü kez finalde mücadele edecek. Portekiz ise ikinci finalinde kupaya uzanmak istiyor. Peki Portekiz - İspanya Uluslar Ligi final maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali) - 1

Uluslar Ligi’nde performansıyla göz dolduran iki takım finalde karşı karşıya geliyor. İspanya, Danimarka, Sırbistan, İsviçre gibi rakiplerin yer aldığı A Ligi 4. Grubu lider tamamlarken Hollanda, Fransa gibi favorileri mağlup ederek finale uzandı. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka, yarı finalde Almanya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Portekiz, 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi şampiyonu olurken 2022-23 sezonunda ise İspanya kupayı kazanma başarısı göstermişti. Portekiz - İspanya finaline Almanya’nın Münih kenti ev sahipliği yapacak. Peki Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

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Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali) - 2

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Allianz Arena'da oynanacak final mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Portekiz - İspanya mücadelesi 8 Haziran Pazar günü saat 22.00’da başlarken TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali) - 3

GÖZLER RONALDO VE YAMAL’DA

UEFA Uluslar Ligi’nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Cristiano Ronaldo, İspanya karşısında sahaya ilk 11’de çıkacak.

Portekiz Milli Takım kariyerinde çıktığı 220 karşılaşmada 137 gol atmayı başaran dünyaca ünlü yıldız, takımının finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal ise İspanya’nın Portekiz karşısında en önemli kozu olacak. Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı ile çıktığı 20 karşılaşmada 6 gol atma başarısı gösterdi.

Şampiyon belli oluyor: Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi Finali) - 4

ŞAMPİYONLAR KARŞI KARŞIYA

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak. Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

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