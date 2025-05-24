Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı

BURUK'TAN 10 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.



Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.



Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.



Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.