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Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı

Şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye karşı sahadan galip ayrıldı.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 2

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada frikikten Kaan Ayhan ve 90+1. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu skorun ardından puanını 92'ye yükseltti. Üç maçtır kazanamayan Göztepe ise 47 puanla 8. sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

6' Morata'nın pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş auta gitti.

25' Ceza sahasında topla buluşan Tijanic’in şutunu kaleci kornere çeldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Galatasaray penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirildi.

64' Göztepe'nin Kubilay ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

70' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti! Sarı - kırmızılılarda kazanılan frikikte topun başına geçen Kaan Ayhan, direkt kaleye yaptığı vuruşla takımını üstünlüğe taşıdı.

90+1' GOL! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un çevirdiği topu Morata tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 4

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Ahmed, Kubilay, Dennis, Koray, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün, Romulo.

Galatasaray: Günay; Frankowski, Cuesta, Sanchez, Kaan, Jakobs, Kerem, Berkan, Ahmed, Mertens, Morata.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 5

BURUK'TAN 10 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.

Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 6

GÖZTEPE'DE TEK FARKLI İSİM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu.

Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında iki golle kazandı - 7

İKİ EKİBİN 62. RANDEVUSU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

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