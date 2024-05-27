Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı
Süper Lig'i 38. haftanın sonunda 102 puan lider tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray takımı oyuncuları kendileri için özel olarak hazırlanan üstü açık otobüs ile İstiklal Caddesi'nden Rams Park'a gitti. Stadyumdaki kutlamalarda gerçekleştirilen drone gösterisinde gökyüzüne Mauro Icardi'nin gol sevinci çizildi. Şampiyon Galatasaray hem Süper Kupa, hem Süper Lig şampiyonluğu kupalarına taraftarı önünde coşkulu bir törenle kavuştu.
Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.