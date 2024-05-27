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Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı

Süper Lig'i 38. haftanın sonunda 102 puan lider tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray takımı oyuncuları kendileri için özel olarak hazırlanan üstü açık otobüs ile İstiklal Caddesi'nden Rams Park'a gitti. Stadyumdaki kutlamalarda gerçekleştirilen drone gösterisinde gökyüzüne Mauro Icardi'nin gol sevinci çizildi. Şampiyon Galatasaray hem Süper Kupa, hem Süper Lig şampiyonluğu kupalarına taraftarı önünde coşkulu bir törenle kavuştu.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 1

Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

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İLK KUPAYI KADIN FUTBOLCULAR KALDIRDI

Törende önce Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan sarı-kırmızılı futbolcular da kupasına da kavuştu.

Sarı-kırmızılı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil takdim etti.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 3

TEK TEK SAHNEYE ÇAĞRILDILAR

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak futbol takımı idari ekibi ve kulüp personelleri, ardından da teknik ekip tek tek sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit de eşlik etti. Buruk, kendisine sevgi gösterisinde bulunan tarafarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi. Yapılan seçimlerin ardından göreve devam etmemesi gündemde olan Erden Timur'a taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

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Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Bazı yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da kutlamaya çocuklarıyla katıldı.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 6

ICARDI'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

Icardi, sahneye Fenerbahçe'nin şampiyonlukta ve gol krallığında yarıştığı rakibi Dzeko'nun transferini açıklanırken kullanılan "Beni sev" şarkısıyla adım attı.

Siyah, Galatasaray logosu işlemeli pelerin giyen, ellerinde meşale olan Icardi, sonra kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" ile sevinmeye devam etti.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 7

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda kaydettiği 25 golle büyük katkısı olan Mauro Icardi, krallık yarışında Dzeko'yu geride bırakarak zirvede yer almıştı.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 8

KUPALARI MEHMET BÜYÜKEKŞİ VERDİ

Galatasaray'a Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonluk kupası ile Turkcell Süper Kupa takdim edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanları Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile takımın yıldızı Mauro Icardi, kupaları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı. Bu sırada alev, ışık, meşale ve havai fişeklerle büyük coşku yaşandı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 9

TFF HEYETİNE PROTESTO

Galatasaray taraftarları, TFF heyetini ıslıkla protesto etti.

Kupaları vermesi için sahneye çağrılan başkanı Mehmet Büyükekşi ve başkan vekili Yusuf Günay'a taraftarlar tepki gösterdi.

Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı - 10

Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı. Kutlamalar için İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

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Taraftarların Galatasaray Lisesi önünde ve yolda coşkuyla eşlik ettiği sarı-kırmızılı kafile, yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Seyrantepe'ye ulaştı.

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RAMS Park'ta Emircan İğrek, Uzi ve Edis gibi isimler sahne aldı.

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Şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, RAMS Park’ta kupasını alarak şampiyonluğu kutladı.

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DRONLARLA IŞIK GÖSTERİSİ

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu. Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.

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Taraftarın coşkusunun yükseldiği gösteride Galatasaray'ın Süper Lig'de bir adım uzakta olduğu 25. şampiyonluk ve formasına takmak için gün saydığı 5. yıldız hedefi vurgulandı.

Gösterinin sonunda stadın üzerinde 24. şampiyonluk bayrağı açıldı.

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ZİYECH VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolcular Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'e destek verdi.

Futbolcular podyuma çağrıldığı sırada Faslı yıldız Ziyech, Filistin bayrağı taşıdı. Kerem Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı.

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Kutlamalarda Icardi'nin eşi Wanda Nara da yer aldı.

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İşte kutlamalardan yansıyan diğer kareler...

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