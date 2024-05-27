Şampiyon Galatasaray kupasını kaldırdı

TEK TEK SAHNEYE ÇAĞRILDILAR

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak futbol takımı idari ekibi ve kulüp personelleri, ardından da teknik ekip tek tek sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit de eşlik etti. Buruk, kendisine sevgi gösterisinde bulunan tarafarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı.