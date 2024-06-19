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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için ön eleme turu oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olmuştu. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor - 1

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün gerçekleşecek olan kura çekimi sonrasında belli olacak. Seri başı olarak kura çekiminde yer alacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor.

UEFA'nın İsviçre Nyon’da bulunan merkezinde yapılacak kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kura çekimine seri başı olarak girecek Fenerbahçe, ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano veya Sırbistan'ın Partizan takımlarından biri ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor - 4

İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

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