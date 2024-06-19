Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için ön eleme turu oynayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olmuştu. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün gerçekleşecek olan kura çekimi sonrasında belli olacak. Seri başı olarak kura çekiminde yer alacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?