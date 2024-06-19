Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün gerçekleşecek olan kura çekimi sonrasında belli olacak. Seri başı olarak kura çekiminde yer alacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?