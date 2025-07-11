Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılması nedeniyle bu aşamanın kura detayları spor severler tarafından araştırılıyor. Sarı lacivertli ekibin play-off ve lig aşamasına kalabilmesi için 3. ön eleme turunu başarı ile atlatması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Fenerbahçe rakipleri belli oluyor. 1. ve 2. ön eleme turu kuraları çekilmiş ve sıra 3. ön eleme turu kuralarına geldi. Fenerbahçe'nin de yer aldığı kurada muhtemel rakipleri; Benfica, Feyenoord, Club Brugge, Rangers (İskoçya), Panathinaikos olmuştu. Temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hangi kanalda?