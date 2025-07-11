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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılması nedeniyle bu aşamanın kura detayları spor severler tarafından araştırılıyor. Sarı lacivertli ekibin play-off ve lig aşamasına kalabilmesi için 3. ön eleme turunu başarı ile atlatması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 1

Fenerbahçe rakipleri belli oluyor. 1. ve 2. ön eleme turu kuraları çekilmiş ve sıra 3. ön eleme turu kuralarına geldi. Fenerbahçe'nin de yer aldığı kurada muhtemel rakipleri; Benfica, Feyenoord, Club Brugge, Rangers (İskoçya), Panathinaikos olmuştu. Temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin de rakibinin kesinleşeceği 3. ön eleme turu kuraları 21 Temmuz Pazartesi çekilecek. Kura çekimi UEFA resmi Youtube hesabından ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

3. ön eleme turu maçları da 5-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 3

Fenerbahçe bu turda; Benfica, Feyenoord, Club Brugge, Rangers (İskoçya) ya da Panathinaikos takımlarından biri ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanşları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlkler: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026

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