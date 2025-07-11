Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi: Fenerbahçe rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi

Fenerbahçe rakipleri belli oluyor. 1. ve 2. ön eleme turu kuraları çekilmiş ve sıra 3. ön eleme turu kuralarına geldi. Fenerbahçe'nin de yer aldığı kurada muhtemel rakipleri; Benfica, Feyenoord, Club Brugge, Rangers (İskoçya), Panathinaikos olmuştu. Temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hangi kanalda?