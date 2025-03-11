Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart Çarşamba günü maç listesi

Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam müthiş bir heyecan yaşanacak. Son 16 turu rövanşında Barcelona sahasında Benficayı ağırlarken, Liverpool ise evinde PSG ile mücadele edecek. İşte 11 Mart tarihli günün maç programı.