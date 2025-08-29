NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi fikstürü: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları çekildi. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Futbol takipçileri ise Şampiyonlar Ligi fikstürüne odaklandı. Lig aşaması maçları 16 Eylül'de başlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için nefesler tutuldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maçları için beklenen zaman...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine lig aşamasından başlıyor. 28 Ağustos günü yapılan kura çekimi ile turnuvadaki rakipleri belli olan sarı kırmızılı takımın maç saati ve tarihine dair fikstür için gözler yine UEFA'ya çevrildi. Lig aşaması ardından Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu play-off'ları olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 28 Ağustos'ta yapıldı. Turnuvanın fikstürü ise 29 Ağustos'ta UEFA tarafından açıklanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı takım turnuvanın lig etabında; Liverpool, Manchester City, E. Franfkurt, Atletico Madrid, Bodo / Glimt, Ajax, Monaco, Union SG takımları ile karşılaşacak. İlk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde olacak. Kesin maç tarihi ve saati fikstürün duyurulması ile netleşecek.

Lig aşaması maçları:

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme turu play-off'ları: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

1. TORBA

Manchester City rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco

Paris Saint Germain rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Atletic Bilbao

Real Madrid rakipleri: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kairat

Bayern Münih rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union, Pafos

Liverpool rakipleri: Real Madrid, Inter, Atletico, Frankfurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray

Inter rakipleri: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union

Chelsea rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Karabağ

B. Dortmund rakipleri: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Kopenhag

Barcelona rakipleri: Paris Saint Germain, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kopenhag, Newcastle

2. TORBA

Arsenal rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atletico, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Atletic Bilbao

B. Leverkusen rakipleri: Manchester City, Paris Saint Germain, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag

Atletico Madrid rakipleri: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union, Galatasaray.

Benfica rakipleri: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle.

Atalanta rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marsilya, Atletic Bilbao Union.

Villarreal rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos

Juventus rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Manaco

E. Frankfurt rakipleri: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabağ

Club Brugge rakipleri:

3. TORBA

Tottenham rakipleri: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag, Monaco

PSV rakipleri: Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union, Newcastle

Ajax rakipleri: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ

Napoli rakipleri: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Karabağ, Kopenhag

Sporting rakipleri: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Club Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Atletic Bilbao

Olympiakos rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat

Slavia Prag rakipleri: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Pafos

Bodo/Glimt rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray

Marsilya rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union

4. TORBA

Galatasaray rakipleri: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG, Monaco

Kopenhag rakipleri: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Karabağ

Monaco rakipleri: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos

Union SG rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atalanta, Atletico Madrid, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray

Karabağ rakipleri: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Atletic Bilbao

Athletic Bilbao rakipleri: Paris Saint Germain, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Karabağ, Newcastle

Newcastle United rakipleri: Barcelona, Paris Saint Germain, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Atletic Bilbao, Union

Pafos rakipleri: Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat

Kairat rakipleri: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting, Pafos, Kopenhag

