Şampiyonlar Ligi fikstürü: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

3. TORBA
Tottenham rakipleri: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag, Monaco
PSV rakipleri: Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union, Newcastle
Ajax rakipleri: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ
Napoli rakipleri: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Karabağ, Kopenhag
Sporting rakipleri: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Club Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Atletic Bilbao
Olympiakos rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat
Slavia Prag rakipleri: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Pafos
Bodo/Glimt rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray
Marsilya rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union
4. TORBA
Galatasaray rakipleri: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG, Monaco
Kopenhag rakipleri: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Karabağ
Monaco rakipleri: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos
Union SG rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atalanta, Atletico Madrid, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray
Karabağ rakipleri: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Atletic Bilbao
Athletic Bilbao rakipleri: Paris Saint Germain, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Karabağ, Newcastle
Newcastle United rakipleri: Barcelona, Paris Saint Germain, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Atletic Bilbao, Union
Pafos rakipleri: Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat
Kairat rakipleri: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting, Pafos, Kopenhag