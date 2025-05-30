Şampiyonlar Ligi finali (İnter-PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük final heyecanı yaklaşıyor. 2024-2025 sezonunun final karşılaşmasında İtalyan devi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgisi.
İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?