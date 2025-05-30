Şampiyonlar Ligi finali (İnter-PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?