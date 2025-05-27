Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak olan final mücadelesinde İnter, zorlu rakibi PSG'yi yenerek kupayı almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Hakan Çalhanoğlu ise İnter ile kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?