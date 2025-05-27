NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın dev kulübü İnter ve Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint Germain (PSG) heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı deviren ve adını finale yazdıran İnter, Arsenal'i eleyerek finale yükselen PSG ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İnter ile Şampiyonlar Ligi kupasını havalandırmak için mücadele edecek. Peki, İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak olan final mücadelesinde İnter, zorlu rakibi PSG'yi yenerek kupayı almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Hakan Çalhanoğlu ise İnter ile kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve PSG eşleşti.

PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadyumu’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

YARI FİNALDE GÜLEN TARAF İNTER OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşen Inter ve Barcelona ilk maçı 3-3 beraberlikle tamamlamıştı.

Rövanş karşılaşmasında arka arkaya gelen gollerle oldukça heyecanlı bir maç geçiren iki takımdan kazanan taraf 4-3 skorla Inter oldu.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

2. FİNALİST ARSENAL'İ ELEYEN PSG

Yari finalde İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ilk maçı 1-0 üstün tamamlayarak avantajı elde etmişti.

Rövanşı da 2-1 bitiren PSG toplamda 3-1 skor elde ederek finale yükselen taraf oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER