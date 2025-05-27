Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın dev kulübü İnter ve Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint Germain (PSG) heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı deviren ve adını finale yazdıran İnter, Arsenal'i eleyerek finale yükselen PSG ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İnter ile Şampiyonlar Ligi kupasını havalandırmak için mücadele edecek. Peki, İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İnter-PSG Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak olan final mücadelesinde İnter, zorlu rakibi PSG'yi yenerek kupayı almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Hakan Çalhanoğlu ise İnter ile kupayı kazanmak için mücadele verecek. Peki, İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?