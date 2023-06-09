Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım: Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi

DEPREMZEDELER İÇİN KAMPANYA



UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak.



Toplanan bağışların yanı sıra depremlerden etkilenen çocuklar da Şampiyonlar Ligi Finali'nin bir parçası olacak. Bazı depremzede çocuklar, mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemlerle birlikte müsabaka seremonisinde yer alacak. Çocuklar ayrıca, iki takımın müsabakanın bir gün öncesinde gerçekleştireceği antrenmanı takip edecek.



Öte yandan stadyuma alınması yasak olan madeni paralar da Deprem Fonu aracılığıyla toplanarak depremzedeler için bağışlanacak.





