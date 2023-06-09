Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım: Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Havadan görüntülenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı takip edecek taraftarlar için güney ve kuzey tribünü yakınında 20 bin kişilik 'Fan Zone' alanları kuruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan takımı İnter arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılaklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek.