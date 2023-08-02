Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu)

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.



Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.