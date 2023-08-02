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Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda hangi takımla ne zaman karşılacak?

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırladı.

Rams Park'taki karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdırdı.

Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti.

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Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 2

Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarın önünde oynanan müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Zalgiris, Mathias Oyewusi ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamazken 90 dakika 1-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 3

KİLİDİ MERTENS'İN ŞUTU AÇTI

Dries Mertens, müsabakanın 31. dakikasında uzaktan attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

Karşılaşmada topa sahip olan sarı kırmızılı ekip, ilk yarım saat pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 31. dakikasındaki duran topta ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Belçikalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mertens, sarı kırmızılı formayla toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 4

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Sarı kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera, kurtarışıyla galibiyette önemli rol aldı.

Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 5

BAKAMBU İLK KEZ FORMA GİYDİ

Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı kırmızılı formayı giymiş oldu.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 6

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

Zalgiris ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 7

"DEVLER LİGİ" ELEMESİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.

"Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 8

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 9

ZALGİRİS'İN KIRMIZI KARTI VAR'DAN DÖNDÜ

Müsabakada Zalgirisli futbolcu Nassim Hnid'in gördüğü kırmızı kart, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

Maçın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede Fransız hakem Willy Delajod, Tunuslu futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Delajod, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Hnid'e sarı kart gösterdi.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 10

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 11

Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 12

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 13

Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.

49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 14

BAKAMBU KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

İlk maç öncesinde UEFA listesine Mathias Ross'un yerine dahil olan 32 yaşındaki santrfor, rövanş müsabakasının kadrosuna alındı.

İlk maça sonradan giren ve gol atan yeni transferlerden Halil Dervişoğlu da ikinci Galatasaray döneminde ilk kez 11'de forma giydi.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 15

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekibin transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 16

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 17
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 18
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 19
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 20
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu) - 21
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