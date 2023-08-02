Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-0 Zalgiris (Maç sonucu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda hangi takımla ne zaman karşılacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırladı.
Rams Park'taki karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdırdı.
Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti.