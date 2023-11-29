Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Manchester United (Canlı anlatım)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci hafta karşılaşmasında İngiltere ekibi Manchester United’ı konuk ediyor. Karşılaşmadan notlar ve önemli dakikalar haberimizde...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Alanyaspor maçının 11’ine göre Manchester United karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Angelino ve Hakim Ziyech’e görev verdi.
Karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera’ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abülkerim Bardakcı ve Angelino’dan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira ve Tanguy Ndombele’ye görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Hakim Ziyech orta alanda Dries Mertens ve sol kanatta ise Wilfried Zaha’ya görev verdi. Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.