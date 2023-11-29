Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Manchester United (Canlı anlatım)

MANCHESTER UNITED İLE 8’İNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray, Manchester United ile bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de İngiliz ekibine mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray bu 7 karşılaşmada toplam 7 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. 7 maçın 4’ü İngiltere'de, 3 karşılaşma ise İstanbul'da oynandı. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2012-2013 sezonunda İngiliz ekibini 1-0 ile geçerken, 1993-1994 ile 1994-1995 yıllarında 0-0 ile sahadan beraberlik ile ayrılmıştı.



Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 22 karşılaşmaya çıktı. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 22 maçta; 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.