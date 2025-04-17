Şampiyonlar Ligi gol krallığı: 3 isim öne çıkıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde organizasyondan elenen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, gol krallığında 13 gol ile zirvede yer alıyor. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar attığı 37 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda. Yarı finalde Barcelona'ya karşı mücadele edecek İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise organizasyonda bu sezon 3 gol, 1 asisti bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 4-0 yenilen Alman temsilcisi, rövanşta ise rakibini Guirassy'nin golleri ile 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi.
28 yaşındaki Gineli futbolcu, Barcelona ağlarına gönderdiği 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında zirveye çıkmasına rağmen yarı finale çıkan Barcelona'nın 2 yıldızı, gol krallığı için yakın takibini sürdürüyor.