Şampiyonlar Ligi gol krallığı: 3 isim öne çıkıyor

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar attığı 37 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İspanyol ekibini, Alman kulüpleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih, 31'er gol ile takip ediyor.

Yarı finalde mücadele edecek İngiliz ekibi Arsenal ve Fransız temsilcisi PSG ise ligde şimdiye kadar 30'ar gol kaydetti. Inter ise sadece 19 gol ile yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona golcüleriyle damga vuran Barcelona, yarı finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.