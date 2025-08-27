Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve gruplara kalırsa Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak

YENİ FORMAT NASIL?

UEFA, geçtiğimiz sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde “lig usulü” formatına geçti. Bu sisteme göre:



Turnuvada 36 takım tek lig tablosunda yer alıyor.



Her ekip 8 maç yapıyor: 4 iç sahada, 4 deplasmanda.



Takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşiyor.



Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan son 16 turuna yükseliyor.



9-24. sıradaki takımlar ise son 16’ya kalmak için play-off oynuyor