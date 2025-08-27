NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve gruplara kalırsa Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup kura çekimi için geri sayım başladı. Süper Lig’i geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray, doğrudan gruplarda yer alacak. Fenerbahçe ise play-off turunda Benfica’yı elemesi halinde ikinci temsilcimiz olarak sahneye çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray'ın rakiplerinin bell olacağı karşılaşmalar öncesinde Fenerbahçe'nin play-off rövanş maçı için her şey bozuldu. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA’nın resmi takvimine göre Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 13.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Çekiliş, her yıl olduğu gibi futbolseverlerin büyük ilgisine sahne olacak.

YENİ FORMAT NASIL?

UEFA, geçtiğimiz sezon itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde “lig usulü” formatına geçti. Bu sisteme göre:

Turnuvada 36 takım tek lig tablosunda yer alıyor.

Her ekip 8 maç yapıyor: 4 iç sahada, 4 deplasmanda.

Takımlar farklı torbalardan rakiplerle eşleşiyor.

Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9-24. sıradaki takımlar ise son 16’ya kalmak için play-off oynuyor

