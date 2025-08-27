Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve gruplara kalırsa Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu grup kura çekimi için geri sayım başladı. Süper Lig’i geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray, doğrudan gruplarda yer alacak. Fenerbahçe ise play-off turunda Benfica’yı elemesi halinde ikinci temsilcimiz olarak sahneye çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
