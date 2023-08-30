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Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da Molde'yi de eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimiyle birlikte rakiplerini öğrenecek. Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşan Galatasaray ilk maçı 3-2 rövanş maçını ise 2-1 kazanarak gruplara katılmaya hak kazandı. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu’nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi’ne giriş yapıyor.

Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa’nın Monaco kentinde saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 3

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Kura sonucunda Galatasaray’ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.

Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 4

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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