Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da Molde'yi de eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimiyle birlikte rakiplerini öğrenecek. Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşan Galatasaray ilk maçı 3-2 rövanş maçını ise 2-1 kazanarak gruplara katılmaya hak kazandı. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?