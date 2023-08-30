Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Kura sonucunda Galatasaray’ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.



Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.