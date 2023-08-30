Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 31 Ağustos'ta çekilecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Tüm gözler şimdi grup maçlarının oynanacağı tarihlerde. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının tarihleri...