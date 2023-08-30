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Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 31 Ağustos'ta çekilecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yapılacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek. Tüm gözler şimdi grup maçlarının oynanacağı tarihlerde. İşte, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının tarihleri...

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Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Kopenhag-Rakow (1-0), PSV-Rangers (2-2) ve AEK-Antwerp (0-1) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (İspanya), Inter, Lazio, Milan, Napoli (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Union Berlin (Almanya), Lens, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Braga, Porto (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Galatasaray (Türkiye), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? - 3

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.


Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? - 4

GRUP MAÇLARINDAN SONRA SÜREÇ NASIL OLACAK?

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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