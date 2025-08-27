Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi
Transfer sezonunun en sıcak günlerinde “Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor?” sorusu taraftarların en çok merak ettiği başlık haline geldi. Çünkü UEFA kurallarına göre kadroların eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi, hem gruplarda hem de eleme aşamalarında takımların sahaya çıkabileceği isimleri doğrudan belirliyor. İşte ayrıntılar.
Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi, grup kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, yapacağı yeni transferleri belirlenen tarihlerde UEFA'ya bildirmek zorunda. Fenerbahçe ise Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ve kadro bildiriminde bulunacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor?