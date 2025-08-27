Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi tarihi

KADRO BİLDİRİMİ KURALLARI NELER?

UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi, yalnızca tarih açısından değil, içerik açısından da katı kurallara bağlı:



A Listesi: 25 oyuncudan oluşur. En az 2’si kaleci olmalı. Ayrıca bu listede en az 8 futbolcunun “yerel yetişmiş” kriterini karşılaması şart.



B Listesi: 21 yaş altı genç oyuncular için. Maçtan 24 saat öncesine kadar eklenebiliyor. Bu liste sınırsız sayıda doldurulabiliyor ve kulüplerin altyapıdan gençleri sahaya sürmesini kolaylaştırıyor.



Bu sistem sayesinde kulüpler hem yıldız transferlerini hem de genç yeteneklerini UEFA organizasyonuna dahil edebiliyor.