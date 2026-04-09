Şampiyonlar Ligi karıştı. Dev maç sonrası saldırı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atletico Madrid'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Bu gece biz de ayın gizli yüzünü gördük" ifadeleriyle takım otobüsünün camlarının kırık olduğu görsel paylaşıldı. Atletico ayrıca paylaşımına NASA'yı da etiketledi.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Atletico Madrid'in takım otobüsünün bulunduğu noktadaki taraftarlar, aracı yabancı madde yağmuruna tuttu. Ayrıca ateşlenmemiş bir işaret fişeğinin de otobüse isabet ettiği belirtildi.