Şampiyonlar Ligi karıştı. Dev maç sonrası saldırı
09.04.2026 09:15
Selim Başeğmezer
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk turu dün gece oynanan iki maçla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final ilk maçlarıyla devam etti.
Geride kalan gecede oynanan iki dev maçta dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkarken, avantajlı ekipler PSG ve Atletico Madrid oldu.
TSİ 22.00'de başlayan maçta iki İspanyol temsilcisi karşılaştı ve Barcelona, Atletico Madrid'i konuk etti.
Camp Nou'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Atletico Madrid oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goleri 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Barcelona'da Cubarsi, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından Atletico Madrid, 14 Nisan Salı günü iç sahada oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
MAÇ SONU ATLETICO OTOBÜSÜNE SALDIRI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atletico Madrid'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Bu gece biz de ayın gizli yüzünü gördük" ifadeleriyle takım otobüsünün camlarının kırık olduğu görsel paylaşıldı. Atletico ayrıca paylaşımına NASA'yı da etiketledi.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre Atletico Madrid'in takım otobüsünün bulunduğu noktadaki taraftarlar, aracı yabancı madde yağmuruna tuttu. Ayrıca ateşlenmemiş bir işaret fişeğinin de otobüse isabet ettiği belirtildi.
PSG, LIVERPOOL'A GÖZ AÇTIRMADI
Gecenin bir diğer maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz ekibi Liverpool'u ağırladı.
Parc des Princes'te oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla PSG oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren goller 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.
Bu skorun ardından Fransız ekibi, 14 Nisan Salı günü İngiltere'de oynanacak olan rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
LIVERPOOL, GOL BEKLENTİSİ ÜRETEMEDİ
Opta'nın haberine göre Liverpool'un bu akşamki 0.17 xG'si, Arne Slot yönetiminde tüm yarışmalarda en düşük toplamlarıydı.
Aslında, Slot'un göreve geldiği son 105 maçtaki iki en düşük hücum xG performansı, her ikisi de Paris SG deplasmanında kaydedildi.
Bir önceki maç da 2025'in mart ayında oynanmış ve Liverpool, müsabakada 0.27 xG üretmişti.