Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 torbalar ve maç takvimi
Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile 2025/2026 sezonunda ikinci kez spor severlerin karşısında olacak. 36 takımlı lig sistemiyle düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ise kura çekimi ardından kesinleşecek. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından dahil olacakken Fenerbahçe ise elemelerden katılım gösterecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maç takvimi belli oldu. Öte yandan liglerin son bulmasıyla katılacak takımlar da kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 29 takım belli olurken kalan 7 takım ise play-off'ların ardından netleşiyor. İşte, Şampiyonlar Ligi takvimi...