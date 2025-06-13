Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 torbalar ve maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sistemi son buldu ve 36 takımlı lig sistemi uygulanmaya başladı. Ligde yer alacak 36 takımdan 29'u kendi ülkelerindeki derecelere göre turnuvaya doğrudan katılıyor. Kalan 7 takım ise oynanan play-off turlarının ardından belli oluyor.



Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılıyor. Bu ekipler kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşir. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele eden takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynar.



8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynar. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşir. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna kalır.



25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar alt kupaya gidemez. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam eder.