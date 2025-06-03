Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyon olarak direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2 ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin ise 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
2025-2026 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşen Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılım hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden şu ana kadar 28'i kesinleşti. Diğer takımlar ise elemelerden sonra belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?