Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

2025-2026 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşen Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılım hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden şu ana kadar 28'i kesinleşti. Diğer takımlar ise elemelerden sonra belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?