Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen 8 takım belli oldu. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise kura çekimine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgiler...