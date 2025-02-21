NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen 8 takım belli oldu. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise kura çekimine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te yapılacak.

Kura çekiminin TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER