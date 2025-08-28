Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için kura çekimi heyecanı başladı. Yeni formatın ikinci yılında düzenlenecek olan lig aşaması kuraları, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği organizasyonlardan biri olacak. Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 36 takım arasında yer alacak. Format gereği sarı-kırmızılılar, dört torbadan ikişer takım ile eşleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
