Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için kura çekimi heyecanı başladı. Yeni formatın ikinci yılında düzenlenecek olan lig aşaması kuraları, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği organizasyonlardan biri olacak. Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 36 takım arasında yer alacak. Format gereği sarı-kırmızılılar, dört torbadan ikişer takım ile eşleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimi bugün Monako’da yapılacak. Yapılacak grup kura çekimiyle birlikte Galatasaray’ın rakipleri belli olacak. Galatasaraylı futbolseverler ise gruplarında hangi takımların olacağını merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için lig aşaması heyecanı başlıyor. Kura çekimi, bugün saat 19.00’da Monako’da gerçekleştirilecek ve geçtiğimiz yıl uygulanan sisteme göre yapılacak.

Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Bu sezon turnuvaya katılan 36 takım, UEFA katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak. Çekilecek kura sonucunda her ekip 8 farklı rakiple eşleşecek. Programın ardından resmi maç takvimi ve başlama saatleri ise 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

Türkiye’yi “Devler Ligi”nde temsil edecek Galatasaray, yeni format gereği dört torbadan ikişer takımla mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, her torbadan bir ekibi RAMS Park’ta, bir ekibi ise deplasmanda konuk edecek.

LİG AŞAMASI KESİNLEŞEN TAKIMLAR

Turnuvaya katılması garanti olan ekipler ülkelerine göre şöyle sıralanıyor:

İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

İspanya (5): Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako

Hollanda (2): PSV, Ajax

Türkiye (1): Galatasaray

Azerbaycan (1): Karabağ

Portekiz (2): Sporting, Benfica

Belçika (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge

Çekya (1): Slavia Prag

Yunanistan (1): Olympiacos

Norveç (1): Bodo Glimt

Kazakistan (1): Kairat

Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos

Danimarka (1): Kopenhag

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmalarının tarihleri:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Lig aşamasının ardından oynanacak tur ve final tarihleri ise şöyle:

Son 16 play-off: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte, Puskás Arena)

