Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Bu sezon turnuvaya katılan 36 takım, UEFA katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak. Çekilecek kura sonucunda her ekip 8 farklı rakiple eşleşecek. Programın ardından resmi maç takvimi ve başlama saatleri ise 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.



Türkiye’yi “Devler Ligi”nde temsil edecek Galatasaray, yeni format gereği dört torbadan ikişer takımla mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, her torbadan bir ekibi RAMS Park’ta, bir ekibi ise deplasmanda konuk edecek.