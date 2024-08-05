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Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Lille-Fenerbahçe maçı tarihi...

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Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

LİLLE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos Salı günü yapılacak.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turu ilk maçındaki karşılaşması Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

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