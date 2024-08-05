Şampiyonlar Ligi maçı tarihi: Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, Lille-Fenerbahçe maçı tarihi...