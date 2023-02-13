NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında yarın akşam birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı ise futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte son 16 turu maç programı.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları bu hafta oynanacak. Milan, Tottenham, PSG ve Bayern Münih gibi ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu öncesinde maç programı belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu) - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleler Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu) - 3

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu) - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

14 Şubat Salı:

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

15 Şubat Çarşamba:

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

21 Şubat Salı:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

22 Şubat Çarşamba:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER