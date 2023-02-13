Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları bu hafta oynanacak. Milan, Tottenham, PSG ve Bayern Münih gibi ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu öncesinde maç programı belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleler Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:
14 Şubat Salı:
Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
15 Şubat Çarşamba:
Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
21 Şubat Salı:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)
22 Şubat Çarşamba:
RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)