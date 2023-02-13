Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları bu hafta oynanacak. Milan, Tottenham, PSG ve Bayern Münih gibi ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu öncesinde maç programı belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?