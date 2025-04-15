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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları başlıyor. Sekiz takım adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. İki maç eleme sistemine göre gerçekleşecek olan çeyrek ve yarı final maçları ardından final mücadelesi Almanya'da düzenlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finalleri ne zaman? İşte, maç takvimi...

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri... - 1

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına; Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, İnter, Barcelona, Borussia Dortmund, PSG, Aston Villa kalmıştı. Takımlar ilk mücadeleyi gerçekleştirmiş ve çeyrek final ikinci maçlarına çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları da iki maç usulüne göre olacak.

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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri... - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Rövanş mücadeleleri ise 15-16 Nisan'da yapılacak.

Yarı final ilk maçları 29 Nisan'da, ikinci karşılaşmaları ise 6 Mayıs'ta olacak. Yarı final eşleşmeleri, çeyrek finallerin ardından kesinleşecek.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri... - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ

2024-25 Şampiyonlar Ligi sezonunun final maçı da 31 Mayıs tarihinde saat 22:00'de Allianz Arena'da olacak.

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