Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına; Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, İnter, Barcelona, Borussia Dortmund, PSG, Aston Villa kalmıştı. Takımlar ilk mücadeleyi gerçekleştirmiş ve çeyrek final ikinci maçlarına çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları da iki maç usulüne göre olacak.