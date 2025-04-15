Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final tarihleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları başlıyor. Sekiz takım adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. İki maç eleme sistemine göre gerçekleşecek olan çeyrek ve yarı final maçları ardından final mücadelesi Almanya'da düzenlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finalleri ne zaman? İşte, maç takvimi...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına; Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, İnter, Barcelona, Borussia Dortmund, PSG, Aston Villa kalmıştı. Takımlar ilk mücadeleyi gerçekleştirmiş ve çeyrek final ikinci maçlarına çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları da iki maç usulüne göre olacak.