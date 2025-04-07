Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turları tamamlandı ve takımların çeyrek final mücadeleleri başlıyor. Real Madrid, son 16 turu rövanş karşılaşmasında 1-0 geride kaldığı maçı penaltılarda 4-2 skorla tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. PSG de rövanşı penaltılarla kazandı ve çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaştı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri ne zaman? İşte, eşleşmeler...
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hayli çekişmeli geçti. Spor severler rekabetin had safhada olacağı çeyrek final için nefeslerini tuttu. Çeyrek finalde sekiz takım ve dört mücadele yaşanacak. Kazananlar adını yarı finale yazdırıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi çeyrek final tarihleri...