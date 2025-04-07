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Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turları tamamlandı ve takımların çeyrek final mücadeleleri başlıyor. Real Madrid, son 16 turu rövanş karşılaşmasında 1-0 geride kaldığı maçı penaltılarda 4-2 skorla tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. PSG de rövanşı penaltılarla kazandı ve çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaştı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri ne zaman? İşte, eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hayli çekişmeli geçti. Spor severler rekabetin had safhada olacağı çeyrek final için nefeslerini tuttu. Çeyrek finalde sekiz takım ve dört mücadele yaşanacak. Kazananlar adını yarı finale yazdırıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi çeyrek final tarihleri...

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Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda başarılı olan; Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmalar TRT ve TRT Tabii üzerinden aktarılacak.

Çeyrek final maç tarihleri ve eşleşme şöyle oldu:

1. Maçlar
8 Nisan / 22:00 Bayern Münih - İnter
8 Nisan / 22:00 Arsenal - Real Madrid
9 Nisan / 22:00 Barcelona - Borusia Dortmund
9 Nisan / 22:00 PSG - Aston Villa

2. Maçlar
15 Nisan / 22:00 Aston Villa - PSG
15 Nisan / 22:00 Borusia Dortmund - Barcelona
16 Nisan / 22:00 Real Madrid - Arsenal
16 Nisan / 22:00 İnter - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final müsabakaları çift maçtan oluşuyor. Finaller ise tek maç olarak gerçekleşerek şampiyon berlirlenecek. Lig'in play-off ile ikinci ve üçüncü eleme turlarında elenen takımlar Avrupa Ligi'nde mücadele eder.

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