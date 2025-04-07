Şampiyonlar Ligi maçları: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda başarılı olan; Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmalar TRT ve TRT Tabii üzerinden aktarılacak.



Çeyrek final maç tarihleri ve eşleşme şöyle oldu:



1. Maçlar

8 Nisan / 22:00 Bayern Münih - İnter

8 Nisan / 22:00 Arsenal - Real Madrid

9 Nisan / 22:00 Barcelona - Borusia Dortmund

9 Nisan / 22:00 PSG - Aston Villa



2. Maçlar

15 Nisan / 22:00 Aston Villa - PSG

15 Nisan / 22:00 Borusia Dortmund - Barcelona

16 Nisan / 22:00 Real Madrid - Arsenal

16 Nisan / 22:00 İnter - Bayern Münih