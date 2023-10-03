Şampiyonlar Ligi | Manchester United 2-3 Galatasaray (Maç sonucu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, kıran kırana geçen ve iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Temsilcimiz Galatasaray bu sonuçla Manchester United'a karşı deplasmanda ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı.
Old Trafford'da kıran kırana oynanan mücadelede Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alırken puanını 4'e çıkardı.
Manchester United ise puanla tanışamadı.