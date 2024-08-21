Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım)

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Montero'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da Sara'nın rakip ceza sahasına nefis pasında Icardi'nin vuruşu az farkla auta gitti.
Abdülkerim Bardakcı, Ganvoula'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
31. dakikada Young Boys kalecisi David von Ballmoos sakatlandı ve maça devam edemedi. Yedek kaleci Marvin Keller oyuna girdi.
44. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mertens'in serbest vuruştan ortasında Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
45+4 Young Boys, Monteiro'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.
45+6' İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
İkinci yarının başında Galatasaray'da sakatlanan Muslera'nın yerine Günay, Mertens yerine Ziyech oyuna dahil oldu.
58' Young Boys’un topu direkten döndü.
66' Batshuayi oyuna girdi, Jelert kenara geldi.
67' Oyuna giren Batshuayi golünü atarak farkı 1'e indirdi.
71' Galatasaray, Batshuayi'nin golüyle skoru eşitledi
80' Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Leo Dubois oyuna dahil oldu.
84' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun ardından Young Boys, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti: 3-2