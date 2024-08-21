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Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım)

Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor. Mücadelede 3-2'lik Young Boys üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 1

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı. 

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor.

Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

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Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Montero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

Galatasaray'da Sara'nın rakip ceza sahasına nefis pasında Icardi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

Abdülkerim Bardakcı, Ganvoula'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

31. dakikada Young Boys kalecisi David von Ballmoos sakatlandı ve maça devam edemedi. Yedek kaleci Marvin Keller oyuna girdi. 

44. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mertens'in serbest vuruştan ortasında Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. 

45+4 Young Boys, Monteiro'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. 

45+6' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

İkinci yarının başında Galatasaray'da sakatlanan Muslera'nın yerine Günay, Mertens yerine Ziyech oyuna dahil oldu. 

58' Young Boys’un topu direkten döndü. 

66' Batshuayi oyuna girdi, Jelert kenara geldi.

67' Oyuna giren Batshuayi  golünü atarak farkı 1'e indirdi.

71' Galatasaray,  Batshuayi'nin golüyle skoru eşitledi

80' Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Leo Dubois oyuna dahil oldu. 

84' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun ardından Young Boys, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti: 3-2

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 3

Galatasaray, Süper Kupa'daki ağır yenilgiyle başladığı yeni sezonda ligde 2 maçından da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. 

Young Boys ise bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde henüz galibiyet alamadı.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 4

Patrick Rahmen'in ekibi 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da cezalı durumda olan Kaan Ayhan ve sakatlığı devam eden Davinson Sanchez forma giyemiyor.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 5

Galatasaray’ın zorlu Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan alanı doldurdu.

Bunun yanı sıra Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 6

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, cezası sebebiyle bu mücadelede takımının başında yer alamıyor. 

Karşılaşmanın rövanşı salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 7

OKAN BURUK’TAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların 11’inde son oynanan Konyaspor maçından 2 değişiklik yapıldı.

Bu müsabakada teknik direktör Okan Buruk; Kaan Ayhan ve Leo Dubois yerine Elias Jelert ile Derrick Köhn’ü sahaya sürdü.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 8

İLK 11'LER

Young Boys:

Von Ballamos, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula.

Galatasaray:

Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 9

MAÇTAN DİĞER KARELER

Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 10
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 11
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 12
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 13
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 14
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 15
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 16
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 17
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 18
Şampiyonlar Ligi play off turu: Galatasaray, Young Boys karşısında (Canlı anlatım) - 19
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