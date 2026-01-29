Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler play-off turu kura çekimi tarihine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, dün oynanan 18 maçla sona erdi. Maçların sona ermesinin ardından lig aşamasını tamamlayan ve direkt olarak son 16 turuna giden ilk 8 takım ve play-off'lara kalan takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turu kura çekimi için tarih belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?