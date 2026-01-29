Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler play-off turu kura çekimi tarihine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, dün oynanan 18 maçla sona erdi. Maçların sona ermesinin ardından lig aşamasını tamamlayan ve direkt olarak son 16 turuna giden ilk 8 takım ve play-off'lara kalan takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turu kura çekimi için tarih belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Manchester City'ye 2-0 yenilerek lig aşamasını 20.sırada tamamladı. İlk 24 içinde yer alarak play-off turuna gitmeye hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise belli oldu. Şimdi gözler play-off turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saate çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için oynanacak play-off maçlarının belli olacağı kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak ve UEFA TV'den canlı izlenebilecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı.
Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.
12 TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.