Şampiyonlar Ligi play-off ve lig aşaması maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşaması kura çekim tarihi
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turları devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu ardından takımlar play-off kura çekimine katılacak. Dünyanın heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ise 16 Eylül'de başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, turnuvaya lig aşamasından katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı en prestijli turnuvalardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki ilk kura çekimi 4 Ağustos günü play-off'lar için Nyon, İsviçre'de yapılacak. Lig sistemi uygulanmaya başlayan Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım mücadele ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayan ekipler son 16 turuna yükseliyor. İşte, 2025-26 Şampiyonlar Ligi takvimi...