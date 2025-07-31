Şampiyonlar Ligi play-off ve lig aşaması maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşaması kura çekim tarihi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı en prestijli turnuvalardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki ilk kura çekimi 4 Ağustos günü play-off'lar için Nyon, İsviçre'de yapılacak. Lig sistemi uygulanmaya başlayan Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım mücadele ediyor. Ligi ilk 8'de tamamlayan ekipler son 16 turuna yükseliyor. İşte, 2025-26 Şampiyonlar Ligi takvimi...