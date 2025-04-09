Şampiyonlar Ligi: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final mücadelesinde Fransız ekibi PSG, Aston Villa’yı konuk ediyor. Fransa Ligue 1’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Paris Saint - Germain Aston Villa mücadelesini mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin şifresiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…
Paris Saint-Germain-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Yarı finale çıkmak için mücadele eden Paris Saint-Germain ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İşte, Paris Saint-Germain-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...