Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada?
20.01.2026 14:51
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7 haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanya'nın zorlu ekiplerinden Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı öncesinde ise puan durumunda son durum merak ediliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'ın ilk 8 kalabilme umutlarını sürdürebilmesi için Atletico Madrid karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumunu sorguluyor.
GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan son 2 haftada Union SG ve Monaco maçlarını kaybederek 18. sıraya geriledi. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
1- Arsenal - 18
2- Bayern Münih - 15
3- PSG - 13
4- Manchester City - 13
5- Atalanta - 13
6- İnter - 12
7- Real Madrid - 12
8- Atletico Madrid - 12
9- Liverpool - 12
10- Borussia Dortmund - 11
11- Tottenham - 11
12- Newcastle United - 10
13- Chelsea - 10
14- Sporting Lizbon - 10
15- Barcelona - 10
16- Marsilya - 9
17- Juventus - 9
18- Galatasaray - 9
19- Monaco- 9
20- Bayer Leverkusen - 9